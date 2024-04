Inter conta com a ‘lei do ex’ e vence o Palmeiras fora de casa

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Vitória colorada fora de casa. O Internacional visitou o Palmeiras nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Brasileirão 2024, e venceu o Alviverde por 1 a 0. Em jogo disputado na Arena Barueri, já que o Allianz Parque recebeu um show na última terça-feira, o Inter contou com Wesley, que anotou a famosa “lei do ex” para marcar o gol do triunfo.

Dessa forma, com o resultado, o Inter chega aos seis pontos em duas partidas e é um dos líderes da competição. O Palmeiras, porém, segue com três pontos e conhece sua primeira derrota no torneio nacional.

Primeiro tempo

O Palmeiras teve a posse de bola na etapa inicial, mas foi o Inter que balançou as redes. O time de Eduardo Coudet foi perigoso no jogo de transição e poderia ter aberto o placar aos 21 minutos. Afinal, Wesley foi derrubado por Gustavo Gómez na área, e o juiz deu pênalti. Na cobrança, porém, Borré pegou muito embaixo ao tentar deslocar de Weverton e mandou para fora. O Verdão até deve duas boas chances, com Veiga e Flaco, que não conseguiram marcar. O primeiro finalizou para fora após grande jogada, enquanto o segundo pegou mal e chutou mascado. No fim, contudo, o Colorado inaugurou o placar com a “lei do ex”. Piquerez perdeu bola para Borré, que serviu Wesley. O camisa 21 bateu na saída de Weverton, no cantinho, e marcou.

Segundo tempo

Precisando do resultado, o Palmeiras até voltou pressionando mais no segundo tempo, mas sem muita objetividade. O time paulista finalizou bastante, porém não levou tanto perigo ao gol de Rochet. O Internacional, por sua vez, se fechou e tentou sair nos contra-ataques para punir o Palmeiras. A equipe de Coudet, contudo, não aproveitou as brechas quando teve espaço e também não criou muito. No fim, sem muita alternativa, o Alviverde se lançou ao ataque desesperadamente e tentou o empate na base do abafa. O Colorado, bem postado, conseguiu segurar a pressão para sair com o resultado positivo.

Sequência

Palmeiras e Internacional voltam a campo no domingo, mais uma vez pelo Brasileirão 2024. O Verdão recebe o Flamengo, no Allianz Parque, enquanto o Colorado tem compromisso com o Athletico-PR, na Ligga Arena.

PALMEIRAS 0 X 1 INTERNACIONAL

Brasileirão 2024 – Segunda rodada

Data: 17/04/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Público: 13.464 torcedores

Renda: R$ 505.836,00

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Marcos Rocha, 27’/2ºT), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Richard Ríos (Gabriel Menino, 18’/2ºT), Aníbal Moreno e Raphael Veiga (Rômulo, 34’/2ºT); Endrick, Lázaro (Rony, 18’/2ºT) e Flaco López (Estêvão, 27’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos (Igor Gomes, 42’/2ºT), Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique (Rômulo, 20’/2ºT), Maurício (Lucca, 42’/2ºT), Wesley (Robert Renan, 32’/2ºT) e Wanderson (Gustavo Prado, 20’/2ºT); Borré. Técnico: Eduardo Coudet

Gol: Wesley, 44’/1ºT (0-1)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

Cartão Amarelo: Flaco López, Aníbal Moreno (PAL); Borré, Mercado, Wesley, Renê (INT)

Cartão Vermelho: –