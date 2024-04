Funai irá promover o “Abril Indígena 2024” na próxima sexta-feira (19)

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) promove o chamado Abril Indígena 2024 na próxima sexta-feira (19). O evento contará com exposições, feiras, ações de cidadania e inclusão dos povos tradicionais, valorização das culturas e ancestralidade.

Na semana de celebração da data, Joenia Wapichana, que é presidente da Funai, ressaltou a luta deste segmento da população e destacou a missão institucional de defender os povos indígenas, após o que ela classifica como desmonte das políticas indigenistas, de proteção ambiental e de assistência a este grupo de brasileiros.

“A vida dos povos indígenas nunca foi fácil, nunca. Isso é histórico. Os povos indígenas têm uma história de resistência no Brasil, desde o primeiro momento em que chegaram os não indígenas”, disse Joenia.

O Brasil possui cerca de 1,7 milhão de indígenas autodeclarados de 305 etnias, o que representa 0,83% do total de habitantes do país, e o Acre tem, 31.699 pessoas indígenas, conforme dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

