Ficando sério! Mell Muzzillo posa na casa de Xamã e curte festa com ex do cantor

Enquanto o romance entre seus personagens passa por atribulações em “Renascer”, o de Mell Muzzillo, de 18 anos, e Xamã, de 34, está ficando cada vez mais sério. Os intérpretes de Ritinha e Damião na novela das 21h não podem mais negar que estão vivendo um affair fora de cena. Os dois curtiram juntos a festa de um primo do cantor, no último fim de semana. Além disso, Mell passou a frequentar a mansão do artista, no Itanhangá, Zona Oeste do Rio.

A atriz posou ao lado de Gisele Cruz, prima de Xamã, e de Renata Gutierrez, ex do cantor e mãe de uma de suas filhas, durante a comemoração da família. Mell fez questão de compartilhar nas redes sociais fotos na varanda da casa de Xamã, exibindo um look azul e mostrando a vista da residência.

No domingo, os dois participaram de um evento em Nilópolis, cidade da jovem. Eles estavam em uma cerimônia ao lado do prefeito local para oficialização do fã clube Mell Muzzillo, chamado de Muka Mukaü, que ressalta a riqueza da cultura dos povos originários.

Os rumores de um romance ficaram mais fortes nos últimos dias. Não pelas cenas quentes protagonizadas pelo casal na novela, mas pelos acontecimentos na vida real. Xamã fez questão de estar presente, no final de fevereiro, em uma homenagem recebida por Mell em Nilópolis, sua cidade, na Baixada Fluminense. Além disso, a atriz anunciou o término com o ator Ronald Sotto, com quem namorava há pouco mais de um ano.