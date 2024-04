Criminosos fingiam ser entregadores para cometer roubos em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma ação dos policiais militares da Força Tática do 1° Batalhão resultou na prisão de dois assaltantes identificados como John Cleberson de Oliveira Barbosa (19) e Sandson de Oliveira da Silva (18), suspeitos de vários roubos na capital acreana. A prisão da dupla que se disfarçava de entregadores aconteceu na rua Dourado, no bairro Conquista, em Rio Branco.

A guarnição policial estava fazendo um patrulhamento de rotina nas proximidades do Horto Florestal, no bairro Vila Ivonete, quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta preta sem placa. A dupla, ao visualizar a viatura, desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir. Os militares perseguiram os suspeitos e foram abordados na rua Dourado, no bairro Conquista.

Com John Cleberson, foi encontrado um simulacro de arma de fogo. Durante consulta no sistema, os policiais identificaram que a motocicleta usada pelos assaltantes era adulterada: a cor original do veículo seria cinza, porém estava pintada de preto, sem placa e com restrição de roubo/furto.

Foi verificado também que a placa do veículo QWN0G4 batia com uma placa repassada pelo COPOM via rádio. A informação da central de polícia relata que dois indivíduos, em uma outra motocicleta de cor vermelha, teriam cometido um roubo no Conjunto Esperança.

Os policiais constataram também que, no último dia 15, a motocicleta foi usada para cometer dois roubos, um na rua Rádio Farol no bairro Glória e outro na Estrada Jarbas Passarinho no bairro Placas e que em ambas situações todas as características coincidem com os autores, desde a motocicleta utilizada, ao simulacro utilizado, além da BAG (mochila de entregador) com detalhes atrás, que seriam adesivos de personagens de desenhos animados. Duas vítimas foram contactadas pela guarnição e reconheceram ambos como sendo os autores do roubo.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos criminosos, que foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.