Corte químico e alopecia: médica explica problema capilar de Gretchen

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No último final de semana, a cantora Gretchen, de 64 anos, compartilhou no Instagram como está o processo de revitalização do seu cabelo após um corte químico. Na rede social, a veterana esteve em um salão no Rio de Janeiro e, antes de mudar o visual, exibiu como está o crescimento dos fios naturais após alguns meses de tratamento.

“Hoje estou fazendo manutenção no Rio de Janeiro. Daqui a pouco vocês vão ver esse cabelinho pronto, vai ser maravilhoso”, disse a rainha do rebolado.

Publicidade

“Agora estou fazendo tratamento para a queda de cabelo e vocês vão ver como vai ficar simplesmente maravilhoso”, completou ela.

A profissional que cuida das madeixas de Gretchen ainda explicou que está fazendo um acabamento e iria colocar um franjão na famosa, que também sofre de alopecia, doença que causa a perda de cabelo em pontos específicos, o que agravou ainda mais a perda dos fios.

Para entender mais sobre o caso da cantora Gretchen, a nossa reportagem procurou a Dra. Fernanda Nichelle, médica que atua exclusivamente na área estética, que explica o que é químico e alopecia. Confira!

O que é corte químico?

O corte químico ocorre quando os fios se quebram e caem após procedimentos agressivos, como tintura, descoloração e alisamentos. Isso acontece porque a haste capilar fica fragilizada por produtos químicos com ativos fortes.

Muitas pessoas ficam surpresas quando isso acontece, especialmente se estão acostumadas a esses procedimentos. Além disso, os cabelos também sofrem mudanças ao longo da vida devido ao envelhecimento e a alterações hormonais, o que pode afetar a forma como reagem aos tratamentos químicos.

O corte químico não ocorre apenas em quem faz esses procedimentos pela primeira vez, mas também pode ser influenciado pelo tipo de produto usado e o tempo de exposição do cabelo aos químicos.

Como evitar que ele ocorra?

Um corte químico acontece em cabelos que já estão fragilizados e são submetidos a inúmeros procedimentos consecutivos. Então, o primeiro passo para evitar o problema é proteger os fios, mantendo-os sempre hidratados.

Além disso, é muito importante fazer um teste antes de realizar qualquer processo no salão. Eu peço que o paciente vá a um cabeleireiro que já esteja acostumado a lidar com o seu cabelo e com os produtos em questão.

O teste funciona da seguinte forma: o profissional separa uma mecha de cabelo da pessoa (geralmente na região do pescoço), aplica o produto e aguarda para ver se os fios responderão bem ao procedimento.corte químico.

Publicidade

Corte químico X alopecia

O corte químico nos cabelos pode agravar a alopecia, pois danifica o folículo piloso e pode levar à queda de cabelo permanente. Além disso, pode causar irritação no couro cabeludo e aumentar a inflamação, piorando o quadro. É importante evitar procedimentos químicos agressivos e buscar tratamentos que fortaleçam os cabelos e o couro cabeludo.

O que é alopecia?

A alopecia é um quadro clínico caracterizado pelo aumento da queda de cabelo e pelos no corpo, resultando em um impacto no crescimento capilar.

As causas podem ser: variação hormonal, questões nutricionais, influências emocionais, bem como condições inflamatórias e autoimunes. Além dessas, fatores genéticos, práticas inadequadas de cuidado e limpeza capilar e uso de medicamentos também podem influenciar.