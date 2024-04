Corinthians perde para o Juventude em noite infeliz de Cássio

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Corinthians perdeu por 2 a 0 para o Juventude, na noite desta quarta-feira, 17, em Caxias do Sul (RS), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Jean Carlos e Lucas Barbosa, ambos no segundo tempo e em erros do goleiro Cássio, marcaram os gols do jogo. Com o resultado, o Timão conheceu a primeira derrota na competição e soma apenas um ponto na tabela. Já a equipe da Serra Gaúcha conquistou seu primeiro triunfo, chegando, dessa forma, aos três pontos ganhos.

O Corinthians volta a campo no próximo sábado, às 18h30, em Bragança Paulista, contra o Bragantino. Já o Juventude vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, domingo, também às 18h30.

Corinthians começa bem o primeiro tempo

Com as duas equipes dispostas a atacar, o primeiro tempo inegavelmente teve diversas boas chances de gol. As duas primeiras, aliás, foram do Corinthians. Aos 9 minutos, Fágner cruzou da direita e Yuri Alberto completou de primeira e a bola chegou a balançar as redes, mas pelo lado de fora. No minuto seguinte, Romero raspou de cabeça em cobrança de escanteio e quase abriu o placar.

O Juventude demorou, mas respondeu. Aos 28, Jean Carlos entrou na área e, frente a frente com Cássio, bateu mascado e, sendo assim, facilitou a tarefa do goleiro. Perto do fim da primeira etapa, João Lucas mandou uma bomba de fora da área e Cássio fez grande defesa. Quase no apito final, Angel Romero roubou a bola na entrada da área do Juventude, bateu cruzado e errou o alvo por pouco.

Segundo Tempo

A segunda etapa começou com Yuri Alberto recebendo na frente de Gabriel e errando a conclusão, permitindo a defesa do goleiro. O castigo não tardou. Menos de 15 minutos depois, o Juvetude vencia por 2 a 0. Aos sete minutos, Jean Carlos recebeu com liberdade na intermediária, avançou e mandou uma bomba, abrindo o placar.

Seis minutos depois, Cássio, que caíra atrasado no primeiro gol, errou passe na reposição de bola, Jean Carlos interceptou e passou a Lucas Barbosa, que, portanto, ampliou a vantagem gaúcha.

Mesmo com diversas alterações, inclusive em todo o setor de ataque, o Corinthians, em resumo, não conseguiu a consistência necessária para ameaçar o adversário. Desse modo, ameaçou a meta de Gabriel, em suma, apenas aos 41 minutos, quando Pedro Raul deu bela cabeçada e obrigou o goleiro a espalmar com dificuldade para escanteio.

Os gaúchos, por, fim, souberam cozinhar o jogo e, se não chegaram muito perto do terceiro gol, praticamente não tomaram maiores sustos.

JUVENTUDE 2 X 0 CORINTHIANS

Segunda rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 17/04/2024

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Gabirel, João Lucas, Danilo Bozza, Zé Marcos (Rodrigo Sam, 32’/2ºT) e Gabirel Inocêncio; Caíque, Jadson, Jean Carlos (Marcelinho, 24’/2ºT) e Nenê (Lucas Mandaca, 40’/2ºT); Lucas Barbosa (Ruan, 40’/2ºT) e Erick (Popó, 40’/2ºT). Técnico: Roger Machado

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele (Fausto Vera, 19’/2ºT), Garro e Coronado; Angel Romero (Gustavo Mosquito, 11’/2ºT), Yuri Alberto (Pedro Raul, 11’/2ºT) e Wesley (Maycon, Intervalo (Paulinho, 28’/2ºT)). Técnico: António Oliveira

Gols: Jean Carlos, 7’/2ºT (1-0); Lucas Barbosa 13’/2ºT (2-0)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Paulo Renato Moreira (RJ)

Cartão Amarelo: Caíque, Jadson (JUV); Garro (COR)

Cartão Vermelho: