‘A gente tá se conhecendo’: Davi gera polêmica ao dizer que esposa é namorada

Durante entrevista ao programa “Mais Você”, da TV Globo, na manhã desta quarta-feira, 17, Davi gerou polêmica nas redes sociais ao dizer que está “conhecendo” a então namorada, Mani Reggo. A declaração deixou alguns internautas chocados, já que dentro do “BBB24” ele chegou a se referir a Mani como esposa.

Depois de receber uma mensagem de Mani, a quem chama carinhosamente de “minha bolinha”, na atração, o campeão do BBB24 disse que “ainda não tem nada firmado com a empresária”, com quem está junto há um ano e seis meses.

“A gente está namorando, estamos num período de conhecimento, estamos assim nos conhecendo, porque eu acho que tudo tem um tempo determinado, é como a Bíblia diz, há um tempo determinado para todas as coisas, livro de Eclesiastes, capítulo três”, explicou Davi.

“Há um tempo para tudo. Então, é o tempo do namoro, é o tempo de se conhecer, e assim, a gente está na fase do conhecimento, a gente está na fase dos beijinhos, tomar um sorvete na praia, olhando o mar”, completou o ex-motorista de aplicativo.

Bastante surpresa com a declaração de Davi, Ana Maria Braga disparou:”ih, que conversa é essa”? “Mas é só isso?”, perguntou o Louro Mané.

“Tá querendo me enrolar essa hora da manhã? Tomar sorvete na praia, beijinho? Que isso, menino? Você tem idade para isso, ela também já tem para namorar de verdade”, finalizou a apresentadora.

Esposa ou namorada?

A IstoÉ Gente foi procurar saber mais sobre o casal e te conta a história deles, que estão junto há um ano e seis meses. Confira!

Davi e Mani Reggo se conheceram devido trabalharem em locais muito próximos. “Minha barraca de lanches fica em frente ao hospital do exército, ele era um dos meus clientes. A gente não se via muito. Aí eu ampliei a foto dele no Whatsapp e falei: ‘Ih, gatinho’”, contou Mani nas redes sociais.

Bastante interessada, ela perguntou sobre Davi para um amigo em comum dos dois e começou a trocar mensagens com o campeão do BBB24. Somente depois de semanas de conversas a baiana descobriu que o motorista de aplicativo era 20 anos mais jovem do que ela.

“Fiquei sabendo que ele era bem mais jovem do que eu imaginava e aí eu não queria mais. Sabia que ele era jovem, mas não tão jovem. Nesse primeiro momento, eu não queria”, relata.

Ao tentar se afastar, Mani se surpreendeu com a resposta de Davi. “Ele me olhou e falou assim: “Me conheça primeiro, eu sou muito responsável”. A partir daí, ela decidiu atender ao pedido do amado e os dois iniciaram um relacionamento, se tornando inseparáveis. “Sabe quando você encontra um parceiro? A nossa relação é de parceria, de amor, de cuidado, de cumplicidade”.

Depois que ficaram juntos, a empreendedora enfatizou que Davi sempre a ajudou em casa e na sua barraca de lanches. “Ele é aquele homem que nunca vai estar no sofá e você na cozinha.” Mani também disse que Davi trouxe leveza para sua vida. “Ele é alegria. Ele alegra a casa. Onde ele chega, ele coloca todo mundo pra cima.”