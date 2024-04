Segurança faz operação contra criminosos em Sena Madureira

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Acre (FICCO), composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Penal deflagrou, nesta terça-feira (16), a Operação Macauã, com a finalidade de combater facção criminosa em atuação no Estado do Acre.

O trabalho policial se iniciou a partir de outras operações, também realizadas pela FICCO, e identificou diversos integrantes de facção criminosa, de âmbito nacional, com atuação no Estado do Acre, especialmente na cidade de Sena Madureira.

O trabalho contou com a participação de mais de 24 policiais, que cumpriram 8 mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Criminal de Sena Madureira, todos executados naquela cidade.

Os investigados responderão pelos crimes de integrar organização criminosa, além de eventuais delitos relacionados, como o de tráfico de drogas e posse ilegal de armas, cujas penas somadas podem chegar a 26 anos de reclusão.

