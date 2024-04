Revoltado, Leo Dias xinga ao vivo e esculacha Eliezer após polêmica

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A festa da filha de Eliezer com Viih Tube durou três dias e já chegou ao fim, mas a polêmica acerca da comemoração parece estar longe de acabar. Na tarde desta segunda-feira (15), o jornalista Leo Dias acabou se exaltando ao vivo, durante o “Fofocalizando”, do SBT, após ser criticado pelo pai da pequena Lua. Na ocasião, o ex-BBB acusou o colunista de “divulgar mentiras para ganhar likes” por conta da confusão com a cantora Manu Bahtidão, mas se desculpou momentos depois. Hoje, durante o programa, o profissional da imprensa perdeu a paciência e acabou xingando enquanto rebatia as falas do influenciador digital.

De acordo com Leo Dias, ele foi colocado no meio de toda a confusão sem ter tido culpa de nada. “Eu sou simplesmente um jornalista que reproduzo o que as pessoas falam e aí ele vem duvidar de mim, cara!?”, ele disse chateado. “P*rra, Eliezer! P*rra, cara! Fala sério! Você acha que eu inventei aquela história da minha cabeça?”, indagou ele. Em seguida, o jornalista lembrou que precisou expor o áudio de Manuh Batidão para que só então o marido de Viih Tube acreditasse nele e pedisse desculpas.

Publicidade

O colunista do “Fofocalizando” chamou a atitude de Eliezer de “palhaçada” após o criador de conteúdo ter usado os stories do Instagram para criticá-lo. “Ele mandou um áudio aqui para mim pedindo desculpas. Está tudo bem, mas precisava disso tudo?”, perguntou Leo Dias. “As pessoas se prendem hoje em dia aos títulos das matérias e nem se dão o trabalho de ler as matérias. Enfim, eu tive que provar e como hoje em dia eu faço, agora eu provo tudo o que eu faço”, criticou.

A intérprete da música “Daqui Pra Frente” estava prevista para se apresentar no último dia da festa da pequena Lua, que aconteceu no último domingo (14), mas o show acabou sendo cancelado por vários contratempos. Em conversa com Leo Dias, a cantora afirmou que a produção do evento não teria deixado o filho dela, de apenas 7 anos, ficar na festa por não ter convite. Após a divulgação da matéria, Eliezer usou as redes sociais para brigar com o jornalista.

“Leo Dias acabou de publicar isto aqui, falando que a organização impediu que o filho da Manu ficasse na festa. Leo Dias, eu quero dizer para você, agora: eu tenho 600 pessoas para desmentir você. 600 pessoas e o compilado de 14 gigas de vídeo para desmentir você, o seu exclusivo. A gente vê mais uma vez você usando o nome de uma criança, em forma de mentira, para ganhar ‘like’ e engajamento”, Eliezer disse nervoso.

Minutos depois, o marido de Viih Tube voltou aos stories e se desculpou com o jornalista. “Eu apaguei os stories que eu fiz agora marcando o Leo Dias, porque eu acabei de escutar o áudio [revelando] que foi a Manu que passou para o Leo Dias a informação. Peço desculpas para o Leo, o Leo só publicou o que a Manuh falou, e deixei também os prints [sobre] o que realmente aconteceu, como é que foi a cronologia dos negócios”, disse.

Fonte: UOL via Observatório dos Famosos