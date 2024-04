Reunião vai debater construção de barragem no igarapé São Francisco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A construção de uma barragem no igarapé São Francisco, em Rio Branco, deve ser uma das soluções apontadas para regularizar o fluxo do igarapé e que serviria também como reservatório de captação de água para amenizar os problemas de abastecimento da capital.

O tema é pauta da audiência do governador Gladson Cameli com a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas Marina Silva marcada para esta quarta-feira, dia 17.

Um Grupo de Trabalho (GT) formado pelo governo do Estado, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) elaborou, em 2023, um projeto de intervenção da Bacia Hidrográfica do Igarapé São Francisco.

A previsão é que a capital volte a viver eventos extremos de seca este ano com o fenômeno La Niña.