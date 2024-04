Professor segura bebê de aluna no colo durante prova no interior do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um vídeo gravado em sala de aula em que mostra o professor de Língua Portuguesa Yan Dias da Silva (29) segurando o bebê de uma aluna enquanto ela fazia uma prova ganhou as redes sociais no Acre.

O caso aconteceu nessa segunda-feira (15) na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jairo Figueiredo Melo, no município de Jordão, interior do Acre.

O jovem professor do Ensino Médio, que leciona para alunos do 2º ano, destacou ao ac24horas que a criança “se dá com todo o mundo (sic) e raramente aperreia a mãe dele”. Yan também disse que, devido ao pai do menino trabalhar no mesmo horário em que a mãe estuda, ela sempre leva a criança para aula.

“Christopher é um menino calmo. Eu leciono para mãe dele desde o ano passado e sempre ela o levou à escola”, relata o professor.

Francisca Adriana Araújo (17) é mãe do pequeno Christopher (11 meses). Segundo ela, há 2 anos é aluna de Yan Dias, e o considera um ótimo professor e bastante amigável com todos.

“Quando ele começou a me dar aulas, eu estava grávida. Ele sempre teve uma consideração por mim. Quando preciso fazer algum trabalho, o professor sempre cuida do meu filho”, disse Francisca Adriana.

A aluna reconheceu que é muito grata ao professor e ressaltou que tem um carinho enorme por ele. Yan confessou que não esperava que o vídeo fosse ser tão aceito pelos internautas e acabasse viralizando nas redes sociais.

Vídeo: reprodução/Redes Sociais