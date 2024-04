PF investiga grupo criminoso suspeito de aliciar ‘mulas’ para o tráfico

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta terça-feira (16), quatro mandados de prisão preventiva, oito medidas cautelares diversas da prisão, 18 mandados de busca e apreensão e o sequestro de 44 veículos em Manaus e em Tabatinga, no interior do Amazonas, contra um grupo criminoso suspeito de envolvimento no esquema de aliciamento e financiamento de “mulas” do tráfico interestadual de drogas, no Amazonas.

Segundo os agentes federais, as investigações apontam a existência de um grupo criminoso que aliciava e financiava indivíduos que transportavam drogas para outros estados do Brasil, em especial, para São Paulo.

Durante a ação, foi identificado o indivíduo que recepcionava a droga e a “mula” do tráfico, bem como a prisão em flagrante de um suspeito com mais de 10 kg de drogas, no Aeroporto Internacional de Manaus.

Também foi identificado os responsáveis por lavar o dinheiro do grupo criminoso, que usavam pessoas interpostas, conhecidas como “laranjas”, empresas de fachada, dentre outras técnicas para lavagem de capitais, como, por exemplo, a compra e venda de veículos.

As determinações da Justiça obter elementos que comprovem a prática dos crimes investigados, além de aprofundar a investigação sobre a procedência, destinação da droga e identificação de outras pessoas envolvidas no crime.

De acordo com a polícia, o grupo responderá por tráfico de drogas, associação paro tráfico e lavagem de capitais. As penas podem ultrapassar 30 anos de reclusão.