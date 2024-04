PF encontra 9 corpos após resgate de barco à deriva no Pará

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Ao todo, nove corpos foram encontrados após o resgate do barco de 13 metros encontrado à deriva no litoral do Pará, segundo informações divulgadas pela Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (16).

Os policiais afirmaram que, dos nove corpos, oito estavam dentro da embarcação e um próximo a ela, em circunstâncias que sugerem que ele faz parte do mesmo grupo de vítimas.

Documentos e objetos encontrados junto aos corpos apontam, de acordo com a perícia — iniciada na segunda-feira (15) em Bragança, que as vítimas eram migrantes do continente africano, da região da Mauritânia e Mali, mas, conforme os agentes, ainda não é possível descartar a existência de vítimas de outras nacionalidades.

Para estabelecer a identidade dos corpos foram adotados protocolos de identificação de vítimas de desastres da Interpol (DVI). Além da identidade, os trabalhos periciais terão por objetivo verificar a origem dos passageiros, a causa e o tempo estimado dos óbitos.