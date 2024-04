Observatório europeu identifica buraco negro mais denso da Via Láctea

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Observatório Europeu do Sul anunciou nesta terça-feira (16) a descoberta de um buraco negro estelar, que considera o mais denso da Via Láctea. Ele tem massa 33 vezes superior à do Sol. A descoberta foi feita por uma equipe internacional de cientistas.

O buraco negro – corpo denso de cuja gravidade nada escapa, nem mesmo a luz – foi detectado em dados da Missão Gaia, da Agência Espacial Europeia (ESA), por meio de um movimento de oscilação estranho que impõe à estrela que o orbita, diz o observatório em comunicado.

A massa do buraco negro BH3 foi calculada com base em informação registrada pelo telescópio VLT do OES, no Chile, e outros telescópios em terra.

Os pesquisadores André Moitinho e Márcia Barros, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, assinam o trabalho, publicado na revista científica Astronomy & Astrophysics.

Os buracos negros estelares se formam a partir da explosão de uma grande estrela e os da Via Láctea são, em média, menos densos do que o BH3 – têm cerca de 10 vezes a massa do Sol.

O BH3 está a 2 mil anos-luz da Terra, na Constelação da Águia, sendo “o segundo buraco negro mais próximo” da Terra, acrescenta o observatório.

Os dados colhidos pelo telescópio VLT revelam que a companheira da estrela que orbita o buraco negro é pobre em metais, o que sugere, de acordo com os autores do trabalho, que “a estrela que colapsou para formar o BH3 seria também pobre em metais, como previsto pela teoria”.

A Missão Gaia, da ESA, foi lançada em 2013 e tem uma sonda no espaço para mapear a Via Láctea, galáxia onde se situa o Sistema Solar, do qual a Terra faz parte.