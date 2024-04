No Acre, 55% de alunos são da rede estadual e 5,8% particular

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Ao menos 55% dos estudantes do estado do Acre da educação básica são da rede estadual. Outros 37,9% das matrículas estão espalhadas nas 22 redes municipais e 1,3% na federal.

Ainda de acordo o Inep, apenas 5,8% dos alunos da Educação Básica do Acre, que inclui os ensinos infantil, fundamental e médio, estudam em colégios particulares. É a menor quantidade de matrículas em escolas privadas do país.

Publicidade

Quando as três etapas da Educação Básica são analisadas separadamente, verifica-se que, no Acre, apenas 4,7% dos estudantes do ensino infantil estão em escolas privadas. Esse percentual sobe para 5,2% quando observados os dados de matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental e para 4,8% nos anos finais dessa modalidade.