BBB24: na reta final, Davi causa revolta por querer ensinar filho a “ser macho”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Davi Brito voltou a ser acusado de machismo e homofobia nesta madrugada (16/4) após rejeitar ter uma filha mulher e citar que vai “ensinar o guri ser macho”. A frase controversa repercutiu nas redes sociais e pode interferir na votação final do “BBB 24”.

Tudo começou quando o baiano estava conversando na cozinha sobre o jantar com Isabelle Nogueira e Matteus Amaral. “Além de doutor, Davi também é mestre-cuca”, brincou a manauara, mencionando a futura faculdade de Medicina do brother. “Imagina quanto tiver os filhos”, acrescentou o gaúcho.

Publicidade

“Eita… Mas que não venha mulher, venha homem”, disparou Davi, sem pensar duas vezes. “Senão vai ser a casa das mulheres, né? Só ele e o pai dele de homem”, ponderou Matteus, que estava se referindo as irmãs do brother. “Quero ter um filho homem, ensinar o guri a ser macho”, retrucou o baiano.

Novamente, o comentário controverso de Davi Brito repercutiu em parte do público. O brother já tinha causado revolta anteriormente por gritar várias vezes que era “homem” no confinamento e por declarar que as mulheres deveriam “se colocar no seu lugar”.

“As mais ridículas palavras que o senhor Davi disse na cozinha. Homofobia é crime. Mais uma pra sua coleção de palavras escrotas e machistas”, escreveu um perfil no X (antigo Twitter). “Davi e suas gírias regionais. Nem no último dia ele consegue fingir e se controlar, imagina aqui fora”, ironizou outra conta.

“Tirando o machismo, homofobia, assédio e falas problemáticas que o Davi cometeu no ‘BBB’ acho que ele deveria ganhar mesmo. O cara jogou muito sujo, manipulou, se fez de coitado, calculou suas acões… Isso mostra o quanto ele queria ganhar”, amenizou mais um internauta.

O vencedor do “BBB 24” será divulgado na noite desta terça-feira (16/4), na TV Globo. As votações continuarão abertas durante o programa ao vivo, até o apresentador Tadeu Schmidt anunciar o fim da participação do público.

AS MAIS RIDÍCULAS PALAVRAS Q O SR DAVI DISSE HOJE NESSE EXATO MOMENTO NA COZINHA:

“QUERO TER UM FILHO HOMEM PRA ENSINAR ELE A SER MACHO”

HOMOFOBIA É CRIME SR DR DAVI !

Mais uma pra sua coleção de palavras escrotas e machistas #BBB24

— Cris 🍞🍞🍞🍞 (@crisrubio1970) April 16, 2024



"Tomara que seja homem. Quero um filho homem para ensinar a ser macho"

Davi e suas gírias regionais.

Nem no último dia ele consegue fingir e se controlar, imagina aqui fora.

#bbb24

— ELAINE MAIA 🌵 (@ELAINEM73442434) April 16, 2024



Tirando o machismo, homofobia, assédio e falas problemáticas que o davi cometeu no bbb acho que ele deveria ganhar mesmo

O cara jogou muito sujo, manipulou, se fez de coitado, calculou suas acões…isso mostra o quanto ele queria ganhar +

— L.T. (@lukastonds) April 16, 2024