Após desistir do BBB24, Vanessa Lopes vai participar de outro reality show

Após desistir do BBB24, da TV Globo, Vanessa Lopes vai participar de um novo reality show. A tiktoker faz parte do elenco da terceira temporada de Túnel do amor, exibido no Multishow e no Globoplay, que estreia na próxima segunda-feira, 22. As gravações aconteceram no ano passado, antes de Vanessa entrar no confinamento deste ano.

Vanessa, que sofreu um surto psicótico e precisou de tratamento para lidar com a sua saída da casa mais vigiada do Brasil, não é a única famosa na nova edição do programa de relacionamento. Outros ex-brothers e sisters, como Daniel Lenhardt, do BBB20, e Larissa Tomásia, do BBB22, integram o elenco da nova temporada.

Túnel do Amor, apresentado por Ana Clara, conta com 20 episódios que serão exibidos no Multishow de segunda a sexta-feira, às 22h30. Já no Globoplay, serão liberados cinco capítulos por vez, sempre às segundas, 18h.

Fonte: Terra