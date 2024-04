TRE garante atendimento em Terra Indígena e vilas na BR-364 e Rio Crôa no Juruá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os eleitores têm até o dia 8 de maio para regularizar situação junto à Justiça Eleitoral. Para que ninguém fique de fora do pleito de outubro deste ano no Acre, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) promove essa semana ações junto aos indígenas, ribeirinhos e moradores de vila na BR-364, por meio do Programa Rota da Cidadania.

Nesta quarta-feira e quinta feira, dias 17 e 18 de abril, as equipes do Tribunal Regional Eleitoral estarão na Vila São Vicente, às margens do Rio Gregório, na BR-364, em Tarauacá. Na sexta-feira (19), o atendimento será na Terra Indígenas do Caucho, no Rio Muru, também em Tarauacá. Na segunda e terça-feira, dias 22 e 23, o TRE estará na Comunidade Rio Crôa, em Cruzeiro do Sul. E na quarta-feira e quinta, dias 24 e 25, será a vez da Comunidade Luzeiro II, no município de Rodrigues Alves. A equipe estará na Escola José Cassimiro.

O atendimento prossegue normalmente nos cartórios e postos de atendimento eleitorais de todo o Estado. O cidadão pode ter acesso aos serviços eleitorais ainda nas OCAs de Rio Branco, Xapuri e Cruzeiro do Sul, de segunda à sexta-feira, das 7h30min. às 13h30min.

Os eleitores devem ficar atentos aos documentos necessários para ter acesso aos serviços: documento de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço e certificado de alistamento militar para homens com idade igual ou superior a 18 anos que estejam tirando o título pela primeira vez. Dentro deste prazo é possível pedir primeira via do título, mudar o domicílio eleitoral e resolver outras pendências no cadastro. Depois do dia 8 de maio, o cadastro eleitoral será fechado e nenhuma alteração poderá ser feita nos registros. Os eleitores que não regularizarem os títulos terão dificuldades com outros documentos e serviços públicos do dia a dia. Não poderão por tirar documentos como passaporte e carteira de identidade, ingressar em universidade pública ou renovar matrícula em instituição de ensino superior, assumir cargos comissionados ou efetivos por aprovação em concurso público, obter empréstimo em instituições públicas.

As eleições municipais estão marcadas para o dia 6 de outubro quando serão escolhidos prefeitos e vereadores de mais de 5,5 mil municípios brasileiros. No Acre, 590 mil eleitores estão aptos a votar.