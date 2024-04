Termina nesta terça prazo para apresentação de propostas da 2ª edição de concurso de café

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em outubro do ano passado, o Governo do Acre fez a entrega da premiação do primeiro concurso de qualidade de café plantado no Acre.

O 1° Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre, o Qualicafé, teve por objetivo valorizar os produtores acreanos e mostrar a qualidade do fruto cultivado no estado.

Os especialistas em produção agrícola apontam o Acre como um lugar de grande potencial cafeeiro por conta das condições de solo e clima. No entanto, a produção, mesmo crescendo nos últimos anos, ainda é pequena. A última produção foi de apenas 46 mil sacas de café, considerada muito pequena diante do potencial.

Para este ano, o governo que repetir a dose da premiação, mas tem tido dificuldade com empresas que possam ajudar na realização do evento. Na primeira edição, a premiação foi de mais de R$ 180 mil.

Este ano, um edital foi lançado para que empresas interessadas em apoiar a realização da segunda edição do concurso se inscrevam. O prazo termina amanhã, dia 16 de abril. Quem tiver interesse, no apoio, deve encaminhar a proposta de patrocínio para o email: cafeacrerobusta@gmail.com