Quem era Nanda Ferraz, cantora sertaneja que morreu em acidente em SP

A cantora Nanda Ferraz, que morreu na noite desse domingo (14/4) após um acidente de carro em Bady Bassitt, cidade a cerca de 450 km de São Paulo, cantava em shows e eventos pelo interior paulista.

Ela, cujo nome de batismo é Lígia Fernanda Gonçalves, era conhecida pela simpatia e voz marcante. Figura muito querida na região de São José do Rio Preto, ela se apresentava em clubes, casas noturnas e festas.

Henrique & Juliano, Simone Mendes e Lauana Prado eram algumas referências do estilo que faziam parte do seu setlist.

Nanda Ferraz tinha 34 anos e deixa dois filhos. Nas redes sociais, usava frases como “Não tenha medo de começar do zero, tenha medo de nunca começar” e “Enquanto minha fé me fortalece, mal nenhum me fará cair”.

Acidente com Nanda Ferraz

A cantora sertaneja morreu na noite desse domingo (14/4) após capotar o carro na estrada vicinal Luiz Carlos Brandolezi, em Bady Bassitt, no interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil, a artista, de 34 anos, estava sozinha no veículo, quando perdeu o controle da direção. Ela morreu no local.

O corpo da cantora foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

Ela será enterrada nesta segunda-feira (15/4) no Cemitério São João Batista, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Amigos, familiares e fãs deixaram mensagens de solidariedade sobre a morte da artista nas redes sociais dela. Só no Instagram, Nanda tinha mais de 11 mil seguidores.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

