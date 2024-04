Humaitá e Galvez vencem segundo turno do Campeonato Acreano

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Dois jogos foram realizados nesse domingo (14), no Florestão, pelo returno do Campeonato Acreano. Na primeira partida, o Humaitá venceu o Independência por 2 a 1 e é o líder da competição com quatro pontos.

O Tourão de Porto Acre venceu o jogo com gols de Ewerton e Gabriel no primeiro tempo. Com um jogador a mais após a expulsão de Fabinho do Humaitá, o Independência diminuiu na segunda etapa com Félix, mas não conseguiu o empate.

Galvez vence São Francisco também por 2 a 1

Na segunda partida da rodada, o Galvez venceu o São Francisco também pelo placar de 2 a 1. O destaque da partida foi o atacante Cassiano, que marcou os dois gols do Imperador. O gol do São Chico foi marcado por Caio.

A segunda rodada tem seu fechamento nesta segunda-feira (15), com o clássico entre Rio Branco e Vasco. O Estrelão, em caso de vitória, assume a liderança. O Vasco precisa de um resultado positivo para continuar sonhando com o título. A bola rola no Florestão a partir das 15h30min.

Confira a classificação do 2º turno:

Humaitá – 4 pt

Independência – 3 pt

Rio Branco – 3 pt

Galvez – 3 pt

São Francisco – 1 pt

Vasco – 0 pt

