Ciúme? Virginia revela qual artista não pode chegar perto de Zé Felipe

A influenciadora Virginia Fonseca abriu o jogo sobre o casamento com Zé Felipe e confessou ter ciúmes do marido. No programa ‘Sabadou com Virginia’ exibido no último sábado, 13/04, a famosa confessou que sentiria ciúmes se o marido encontrasse uma cantora internacional.

“Zé gosta muito de música latina, e as latinas são maravilhosas, ele gosta muito da Rosalía”, disse Virginia. Lembrando que ela apontou Rosalía como Latina, mas, na verdade, ela é da Espanha. Lucas seguiu questionando: “Amiga, Rosalía? Quando ela vai chegar perto do Zé?”. E a apresentadora respondeu: “Aí ferrou, meu psicológico vai a mil”.

Rapidamente, Lucas rebateu com uma nova pergunta: “Uma mulher brasileira?”. No entanto, ela não citou nenhum nome para não causar polêmica. Em seguida, ela destacou que as ex-namoradas de Zé também não podem chegar perto. “As ex do Zé não pode ter amizade com ele. Não existe amizade entre ex e atual”, disparou.

Fonte: Terra