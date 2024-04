Bebedeira entre amigos termina com um esfaqueado na Capital

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Juscelino da Silva Alencar, de 42 anos, foi ferido a facada na noite desse domingo, 14, ao lado de uma distribuidora de bebidas situada no Ramal Benfica, no Polo Benfica, na região da Vila Acre, Segundo Distrito de Rio Branco.

Seguindo informações da Polícia, Juscelino estava bebendo com amigos na distribuidora quando um casal começou a discutir por causa de pagamento das cervejas e em seguida decidiram sair do estabelecimento e foram pra dentro do carro. Juscelino saiu da distribuidora para urinar nas proximidades do carro, quando encontrou o casal brigando, e disse para eles irem embora. Irritado, o homem pegou uma faca e desferiu um golpe na região do abdômen e no braço esquerdo de Juscelino, que mesmo ferido conseguiu voltar para a distribuidora e pedir ajuda aos amigos. Após a ação, o casal fugiu do local no carro.

Publicidade

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e duas ambulâncias foram enviadas ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Juscelino ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável, porém seu quadro clínico pode se agravar, devido a facada no abdômen poder ter atingido algum outro órgão.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local, colheram as características do autor do crime e me seguia faz patrulhamento na região, mas o agressor não foi encontrado. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.