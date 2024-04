‘BBB 24’: Mãe de Davi detona atitude do filho no reality: ‘Fui orar’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Neste final de semana, Elisângela Brito, a mãe do brother Davi, finalista do BBB 24, foi convidada pelo programa “Chega Mais”, do SBT, para responder algumas perguntas dos fãs do reality show.

O primeiro questionamento foi: “Tem algo que o Davi fez lá no BBB que você não gostou?”, e ela respondeu: “No início do programa Davi atribuiu palavrões… Eu me lembro que eu fui orar para que Deus entrasse ali e tirasse aquelas palavras de Davi”.

Além disso, ela também comentou sobre o prêmio caso o filho ganhe o reality: “O prêmio é de Davi. Eu como a mãe dele, eu vou seguir a linha de pensamentos de Davi. É o plano de Davi comprar uma casa para a família, porque nós moramos em uma casa simples”.

Ela também relembrou a infância do favorito à vitória: “Na infância de Davi, Davi não tinha nenhuma música que não fosse da igreja”, e cantou a música favorita de seu filho: “Se o espírito de Deus se move em mim eu canto como o Rei Davi”.

