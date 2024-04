‘BBB 24’: Davi tem crise de choro e fica aos prantos na véspera da final

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Davi ficou aos prantos na noite desta segunda-feira, 15/04, no BBB 24. Na véspera da grande final do reality show da Globo, ele desabafou com Isabelle.

O baiano relembrou os desafios que já enfrentou em sua vida e caiu no choro. “Pobre, eu já vendi água… Eu já vendi picolé no ônibus. Tinha dias que eu ficava com o pé preto, véi! Eu criança não estudei. Eu já deixei de estudar pra trabalhar!”, contou.

E continuou: “A gente tá aqui concorrendo a um prêmio que pode mudar a nossa vida. No fundo da casa de minha mãe… No fundo tinha um barraco… Toda vez que chove a terra cai! Quando eu era pequeno, lembrava de minha mãe grávida sentada em uma bancada da rua vendendo limão. Eu olhei pra ela e falei ‘minha mãe, um dia eu vou ser médico e vou dar orgulho à senhora’.”

Isabelle tentou acalmar o amigo. “Tudo vai dar certo, já deu tudo certo em nome de Jesus. Calma, fica calma. Calma e confia!”, disse a sister.

Davi agradece

Ainda emocionado, Davi disparou: “Obrigado, gente! Obrigado Deus, por ter chegado até aqui, obrigado Senhor! Obrigado Deus pela oportunidade, obrigado Senhor, Obrigado!”.

“Eu tinha tudo pra ir pra vida do crime, eu tinha tudo pra tá em outra vida, mas eu consegui chegar aqui. Eu tinha tudo pra desviar meus princípios, meus caminhos, mas o Senhor me sustentou até aqui, Deus!”, afirmou o baiano.

