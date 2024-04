‘BBB 24’: Apaixonada! Alane ganha recado de cantor famoso e confessa interesse

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Alane foi eliminada do ‘BBB 24’ neste domingo, 14/04, e ao sair da casa foi surpreendida no ‘Bate-Papo BBB’. No quadro da Globoplay, a ex-sister recebeu um recado especial do cantor Denis Pinhoti, com quem viveu um romance e confessou ter se apaixonado um mês antes de ser confinada.

Com mais de 10 anos de carreira, o Denis é vocalista da banda Fun7, que fez uma parceria recentemente com a cantora Lauana Prado e é conhecido pelo estilo romântico. Aliás, foi esse lado que ele fez questão de mostrar ao gravar um vídeo para a ex-sister.

O artista enviou um vídeo para Alane, que ficou empolgada e também com vergonha da exposição. “Eu estava super apaixonada mesmo”, confessou Alane. E em seguida mandou um recado para ele: “Eu espero que a gente possa se encontrar. Você é uma pessoa muito especial na minha vida. Beijo na sua boca”.

Veja as imagens!

Vídeo: Quem é Denis Pinhoti, cantor que #Alane revelou ter se apaixonado antes de entrar #BBB24?

Ex-sister abriu o jogo sobre affair no #BatePapoBBB : 'Muito especial na minha vida'… pic.twitter.com/x81EHS8RI3

— B!og do Neo Correia (@blogbocadura) April 15, 2024



Fonte: Terra