Biblioteca da Floresta tem obra de revitalização anunciada

O presidente da Fundação Elias Mansour, Minoru Kinpara, usou as redes sociais para anunciar a conclusão do processo licitatório para obras de revitalização da Biblioteca da Floresta, localizada no Parque da Maternidade, no centro de Rio Branco.

O espaço está fechado desde 2019. Em 2022 o espaço foi atingido por um incêndio. Segundo Kinpara, com recursos da ex-senadora Mailza Assis, de R$ 3,8 milhões, o governo vai começar as obras no espaço.

Em julho de 2022, o Ministério Público Estadual recomendou que Fundação Elias Mansour estabelecesse um cronograma para execução de reforma do prédio.

“Graças ao trabalho do nosso governador Gladson Cameli, da secretária de obras e com recursos da nossa ex-senadora Mailza Assis a licitação está feita e muito em breve o governador vai estar assinando a ordem de serviço”, garantiu Kinpara.