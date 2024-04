Ana Hickmann mostra noite íntima com Edu Guedes e web critica exposição

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Ao que tudo indica, Ana Hickmann e Edu Guedes estão vivendo em lua de mel. O casal, que se formou logo após a polêmica separação da apresentadora com Alexandre Correa, tem compartilhado com seus seguidores momentos a dois, de puro romance. E não foi diferente neste final de semana.

Ana usou sua rede social para mostrar que curtiu a noite de sábado (13) a sós com o namorado, tomando vinho e mergulhando na piscina à luz do luar. “Como é bom comemorar as conquistas e a vida ao lado de quem você ama”, declarou, apaixonada.

Nos Stories, a artista mostrou em detalhes uma bandeja de vinhos e frutas que degustou com o amado no maior clima de romance. “Te amo”, se derreteu.

Internautas detonam exposição do casal

Nas redes sociais, apesar de muitos celebrarem a união de Ana Hickmann e Edu Guedes, alguns não aprovaram a exposição da vida a dois dos famosos.

“Coitada da Ana! Quanta exposição desnecessária. Ela está querendo provar o quê? E pra quem??”, questionou uma seguidora. “Para com isso, Ana. Não provoque assim seu ex”, pediu outra internauta, citando Alexandre Correa.

Uma usuária do Instagram ainda insinuou, assim como o ex da apresentadora, que Ana e Edu Guedes já estavam juntos antes da artista se divorciar. “Brasil aplaudindo o Ricardo na piscina do marido. E o fim!!”, alfinetou.

Ana Hickmann assume medo de represálias

Recentemente, Ana Hickamnn desabafou sobre o receio que teve ao assumir o namoro com Edu Guedes. “Fui me preocupando com relação ao que poderiam fazer contra ele. Não em relação a julgamentos, com relação ao bem-estar dele”, pontuou.

E assumiu que chegou a cogitar não dar continuidade ao novo relacionamento. “Lá atrás, eu falei com ele: ‘Não vamos continuar juntos, porque você não precisa passar por isso. São problemas que eu carrego, que eu tenho e que acabaram caindo nas minhas costas e que eu vou ter que enfrentar. São minhas obrigações, não suas'”, recordou.

Fonte: Terra