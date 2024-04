Quanto custou o aniversário de Lua, filha de Viih Tube? Evento tem valor milionário

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O festão de aniversário de um aninho de Lua, filha de Viih Tube e Eliezer, começou nesta sexta-feira (12) e irá durar três dias. Os pais da pequena prepararam uma super produção e fecharam um resort em Atibaia, no interior de São Paulo. Mas quanto será que custou a festança?

Só as diárias do hotel já impressionam no valor e variam de R$ 1,7 mil a R$ 5 mil por noite. Vale ressaltar que mais de 100 quartos foram reservados, já que alguns dos convidados passarão o final de semana no local, enquanto outros irão para a comemoração apenas no domingo (14).

Além disso, os pais gastaram, também, com a superprodução do local, que conta com inúmeros balões. Só eles chegam a quase 600 mil reais. Já os convites para a festa foram entregues para 80 crianças, sendo R$ 2 mil cada, ou seja, Viih Tube e Eliezer desembolsaram R$ 160 mil.

As atrações musicais do evento serão: Larissa Manoela, Turma do Lucas Neto, Bolofofos, Galinha Pintadinha, Mundo Bita e Manu Bathidão. Cada um deles cobra um valor determinado de cachê. Portanto, é estimado que os ex-BBB’s tenham gastado cerca de R$ 3 milhões com o aniversário de Lua. Veja os registros do primeiro dia:

Contigo!