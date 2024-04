Em Sena Madureira, idoso reage e mata doente mental que o teria batido

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um homicídio foi registrado da manhã deste sábado (13) no município de Sena Madureira, no interior do Acre, quando Valdemir Lima da Silva, 27 anos, foi morto próximo à Feira Livre dos Colonos, no bairro da Pista. O suspeito do homicídio é um idoso identificado como Antônio do Laguin, de 65 anos, que foi detido logo após o ocorrido.

De acordo com relatos policiais, Valdemir, conhecido por ser dependente químico, andarilho e portador de transtornos mentais, teria sido visto momentos antes do incidente agredindo o idoso com um cabo de vassoura. Em uma tentativa de se defender das agressões, Antônio acabou utilizando uma faca, desferindo golpes fatais no peito de Valdemir.

Publicidade

Após o crime, Antônio fugiu em uma embarcação pelo rio, sendo posteriormente capturado pela Polícia Militar em um bairro do Segundo Distrito de Sena Madureira. Ele foi conduzido à Delegacia local, onde enfrentará acusações de homicídio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, porém, ao chegar ao local, os profissionais de saúde constataram que Valdemir já havia falecido, restando apenas a formalização do óbito.

A área foi isolada pela Polícia Militar para permitir o trabalho da Perícia Criminal, que após registrar os detalhes do crime, autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos antes de ser liberado para sepultamento pela família.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Sena Madureira, que busca esclarecer os detalhes desse trágico episódio.

Fonte: O Alto Acre.