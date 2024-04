Cantor acreano Junior Morais lança novo clipe: “A vaquejada começou”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O produtor musical David Santos acaba de lançar o seu segundo projeto musical em todas as plataformas digitais por meio da sua produtora de audiovisual, a Menorá Entretenimento.

O videoclipe “A vaquejada começou” foi gravado no Rancho da Casa da Sogra em Rio Branco, nesta sexta-feira (12). O hit é uma composição do cantor Junior Morais. No clipe, ele canta com a participação do cantor Hangell Borges.

“A sabe que não é fácil unir um hit, com uma produção musical e o artista. Tudo começa na composição, que tem que ser muito boa. A composição é do Junior Morais e a gente produziu esse trabalho, que reuniu cerca de 50 pessoas para a gravação”, explicou David.

A ficha técnica destaca ainda o trabalho de Fábio Ramos da Silva (Crop Vídeo), na direção e captação de vídeo, além da edição, finalização de vídeo e direção geral da Menorá Film.

Letra “começou” (Junior Morais)

Eu já comprei a bota calça apertada

uma blusa quadriculada e um chapéu

xonado paredão já tá no talo!

A vaquejada começoou.

E o cowboy já tá montado bora embrasar

já separei 12 garrafa de Old Parr

E a noite não tem hora pra acabar

É cavalo pulando é bezerro caindo

É o povo gritando e eu me divertindo

e quem não chama na espora faz amor

A hora de voltar pra casa ainda não chegou

E o Sol nem raiou.

No fim do ano passado, uma produção musical assinada pela produtora Menorá reuniu 27 cantores de vários municípios acreanos e alcançou a considerável marca de 1.500 visualizações apenas 12 horas após o seu lançamento no You Tube.

Segundo David Santos, foi a 7ª edição do projeto, iniciado em 2015. O trabalho reuniu cantores que nunca haviam entrado em um estúdio. A Menorá trabalha com produção audiovisual há mais de 18 anos.

Confira o videoclipe: