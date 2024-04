‘BBB 24’: Na madrugada, Alane, Isabelle e Matteus vivem momentos de tensão

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Pelo visto, Alane está perdendo a cabeça com a possibilidade de ser eliminada neste domingo,14, no último Paredão da temporada do ‘BBB 24’. Durante a madrugada, a paraense, Isabelle e Matteus tiveram um atrito.

Como não houve festa, a direção do programa mandou pizza para tapar o buraco e deixar os confinados mais felizes. Após a refeição, Alane e Isabelle arrumaram a cozinha.

Publicidade

A bailarina, então, pediu para que o gaúcho ajudasse a dupla na limpeza. “Ei, Matteus, nem pra você ajudar a gente a guardar as coisas”, brincou. Mas, Cunhã partiu em defesa do amado. “Ô, meu Deus, coitado. Que maldade!”, disparou.

Paranoia

Preocupada pensando no que o Brasil pensaria dela, Alane se assustou: “Que maldade. Por que maldade? Não, então, não”, comentou a sister. “Eu sou neurada!”, afirmou ela. “‘Estão vendo como a Alane é má com o Matteus? Vou votar para ela sair’. É assim que a minha mente funciona”, explicou Alane. A situação causou tensão no trio.

Fonte: Terra