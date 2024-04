BBB 24: Davi, Isabelle e Matteus são os finalistas da edição

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após a eliminação de uma das sisters, o top 3 do BBB 24 (Globo) foi formado. Dentre os três participantes restantes, um sairá milionário do programa na próxima terça-feira (16). Conheça os candidatos a vencer essa edição:

Davi

Publicidade

Davi foi o integrante masculino escolhido pelo público para entrar na casa, vindo do chamado ‘Puxadinho’, com 60,94% dos votos.

Ele sempre contou que desejava entrar no BBB 24 para realizar o sonho de ser médico. Durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil, o brother ganhou uma bolsa para estudar medicina numa faculdade privada. Além disso, ganhou prêmios como R$ 100 mil em uma das últimas provas do Líder e um carro 0 km na prova que o levou direto para a final do reality.

Davi foi um dos brothers a mais participar de Paredões, tendo o encarado oito vezes antes da final. O baiano teve inúmeros embates durante a edição, sendo os maiores com Wanessa Camargo, MC Bin Laden e Yasmin Brunet.

Isabelle

Isabelle é cunhã-poranga do Boi Garantido. A sister ficou famosa por representar o boi vermelho e branco do Festival Folclórico do Parintins, no Amazonas.

No BBB, “Cunhã” conseguiu fazer amizades com diferentes grupos e não travou nenhum embate significativo, embora tenha participado de um desentendimento com Lucas e MC Bin Laden. Perto da reta final do programa, a sister ficou mais próxima do grupo Fadas. Seu maior aliado dentro do jogo sempre foi Davi, embora os dois não falassem muito sobre o jogo de cada um.

Com poucas movimentações em termos de jogo, Isabelle chegou a ganhar uma prova do Líder em dupla com Beatriz, mas deixou a amiga ficar com a liderança, levando R$ 40 mil para casa.

Não ganhou nenhuma prova do Anjo e enfrentou a berlinda seis vezes, inclusive ao lado de Davi. Na reta final do programa, engatou um breve romance com Matteus.

Matteus

Matteus entrou no BBB como estudante de engenharia agrícola, natural de Alegrete (RS). Ele se descreveu, na sua introdução, como um homem “de bom coração e sensível”, o que provou ser durante os momentos mais emotivos do reailty.

Publicidade

Viveu o primeiro romance da edição com Deniziane, que terminou antes da sister ser eliminada, após ele retirar a barba que usava. Mais recentemente, começou um novo lance com Isabelle.

Entre os finalistas, foi o brother que menos enfrentou o Paredão, mas seu talento para vencer provas é inegável. Com duas vitórias como Líder e cinco provas do Anjo, Matteus bateu o recorde de toda a história do reality, como o brother que foi Anjo por mais vezes.

Fonte: UOL – SPLASH