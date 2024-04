Pescadores encontram barco à deriva com corpos no PA

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na manhã deste sábado (13) pescadores encontraram corpos dentro de um grande barco à deriva no litoral do Pará. A Polícia Federal (PF) informou que peritos e papiloscopistas de Brasília estão a caminho do local.

A PF também detalhou que serão utilizados protocolos de Identificação de Vítimas de Desastres (DVI). O número de corpos e nacionalidade das vítimas ainda não foi informado. O Ministério Público Federal (MPF) abriu duas investigaçõessobre o caso. Segundo a Defesa Civil de Bragança, pescadores avistaram a embarcação durante o trabalho, na Baía do Maiaú, próximo a ilha de Canelas, em Bragança, região nordeste do estado, que dá acesso ao oceano Atlântico.

Além dos bombeiros, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para atender a ocorrência. O total de vítimas não foi confirmado pelos órgãos, e a perícia deve apontar as causas das mortes.

Publicidade