No Acre, empresa acusada de aplicar golpes continua vendendo passagens nas redes sociais

Em dezembro do ano passado, Cleonice Costa de Oliveira, apontada como dona da empresa Paiakam Turismo, agência de viagens acusada de vender passagens aéreas, cancelar os voos e não ressarcir os clientes, foi presa pela Polícia Civil do Acre. O caso ganhou grande repercussão após dezenas de clientes denunciarem a empresa por estelionato.

Meses depois dos fatos, a empresa segue fazendo anúncios de pacotes de viagens na internet. Em postagens recentes no Facebook, a Paiakam oferece planos promocionais para destinos nacionais, como Fortaleza, Goiânia e Belém, e internacionais, como Lima, no Peru, para o show de turnê da cantora Anitta, em junho deste ano.

Na ocasião em que estouraram as denúncias, a defesa de Cleonice informou o fechamento da loja física da agência afirmando que ela estava recebendo ameaças de agressão. Após a prisão, o assunto foi sendo esquecido pelos veículos de imprensa, uma vez que a Polícia Civil declarou não poder passar mais informações sobre o caso, já que o mesmo corre em segredo de justiça.

Ainda naquela época, o escritório de advocacia que representa Cleonice disse que a responsabilidade pela situação a uma outra empresa, com quem a Paiakam tinha parceria, e que deixou de fornecer as passagens. De acordo com o comunicado, a empresa estava fazendo todos os esforços para ressarcir os débitos de seus clientes.

No portal E-SAJ, de consultas de processos de 1º e 2º graus do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), constam várias ações em andamento, relacionadas às denúncias de não cumprimento de contratos firmados com clientes, tanto tendo Cleonice Oliveira como requerida, quanto a Paiakam Turismo.

O que diz a empresa

Nesta sexta-feira, 12, o ac24horas entrou novamente em contato com o jurídico de Cleonice. Os advogados Vanessa Paes, Rayane Araújo e Angeir Pires encaminharam nota reforçando as informações prestadas no ano passado e acrescentaram que a empresa segue trabalhando de forma virtual.

“A Paiakam Turismo segue trabalhando de forma virtual com passagens emitidas no ato da compra. Mesmo depois de todos os prejuízos e ataques sofridos à sua imagem e credibilidade, a Paiakam Turismo vem tentando evitar ao máximo o seu processo de falência”, diz a nota.

A empresa ainda afirmou que vem recebendo intimações também de forma virtual e participando dos processos contra ela protocolados, e trabalhando em busca de arcar com todos os prejuízos dos clientes.

A Paiakam Turismo também informou que está acionando a fornecedora responsável pelos cancelamentos das passagens no Judiciário por todo o prejuízo causado tanto à empresa quanto aos seus clientes.

Segue a íntegra da nota:

No ano de 2023 a PAIAKAM Turismo foi gravemente afetada pelos cancelamentos realizados por uma única fornecedora (NL Consolidadora).

Tão logo percebidos os cancelamentos a PAIAKAM Turismo parou de adquirir passagens da referida fornecedora, e parou também de vender bilhetes do tipo “promo flex”, onde o cliente só recebia a confirmação do embarque dias antes do voo.

Após recebimentos de ameaças de agressões a empresa teve que encerrar os atendimentos físicos, assim, a PAIAKAM Turismo segue trabalhando de forma virtual com passagens EMITIDAS NO ATO da compra, mesmo depois de todos os prejuízos e ataques sofridos à sua imagem e credibilidade, a PAIAKAM Turismo vem tentando evitar ao máximo o seu processo de FALÊNCIA.

A PAIAKAM Turismo vem recebendo intimações também de forma virtual e participando dos processos contra ela protocolados.

A PAIAKAM Turismo vem trabalhando em busca de arcar com todos os prejuízos dos clientes.

Bem como, a PAIAKAM Turismo está acionando a referida fornecedora responsável pelos cancelamentos no judiciário por todo o prejuízo causado à PAIAKAM Turismo e aos seus clientes.

Atenciosamente,

Jurídico da PAIAKAM Turismo.

Vanessa Paes, Rayane Araújo e Angeir Pires, advogados.