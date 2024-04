Musk questiona indicação de Zanin ao STF feita por Lula e ainda cita Dino

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), questionou nesta sexta-feira (12) a indicação do “advogado pessoal” do presidente Lula (PT), Cristiano Zanin, ao STF, em 2023. Ele também citou Flávio Dino, outro ministro indicado pelo petista ao Supremo Tribunal Federal

O que aconteceu

O dono do X fez o comentário em uma postagem na manhã de sexta-feira (12). A página “The Incorrupt” questionou, em inglês e português, se alguém disse a Musk que Lula nomeou o “advogado pessoal” para o STF. O texto também afirmou que Zanin era “o mesmo advogado que entrou com uma ação judicial durante as eleições para pedir a suspensão de contas de mídia social de 67 pessoas identificadas como apoiadoras de Bolsonaro, com a perda de seus direitos políticos”.

Musk respondeu: “Seu advogado pessoal na Suprema Corte?” A página ainda respondeu e acusou o Congresso Nacional de “conveniência” com a indicação de Zanin, que passou pela sabatina no Senado Federal. “O sistema político/judiciário do Brasil transmite insegurança jurídica ao mundo”, afirmou a página.

De tarde, Musk voltou a fazer comentários sobre o tema em outra publicação no X. No texto, uma pessoa diz que Lula nomeou “seu advogado pessoal para o Supremo” e aponta que a “situação está muito complicada no Brasil”. O bilionário respondeu: “Grande conflito de interesses”.

O dono do X também respondeu a uma postagem do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). O bolsonarista escreveu, em inglês, que Lula “não apenas” nomeou o seu advogado pessoal, como fez o mesmo com o seu ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, “antigo aliado do partido comunista”. O parlamentar ainda disse que o STF “não respeita o Congresso” e colocou fotos do ministro. Dino foi filiado ao PCdoB (Partido Comunista do Brasil) entre 2006 e 2021.

“Do Partido Comunista?”, questionou Musk a Nikolas. O político brasileiro ainda respondeu “exatamente” e colocou outras fotos de Dino.

🇺🇸 🇧🇷 Has anyone told @elonmusk that Lula has appointed his personal lawyer to the Supreme Court?

The same lawyer who filed a lawsuit during the elections asked for suspending the social media accounts of 67 people identified as Bolsonaro supporters, with… pic.twitter.com/AAlKADxQb0

— The Incorrupt (@TheIncorrupt_) April 12, 2024



Correct! Lula has appointed his personal lawyer to the Supreme Court, even though he is not a judge.

And yes, the situation is THAT messed up here in Brazil. https://t.co/zVqqQGb8SM pic.twitter.com/2tkoekuQQ8

— Dr. Simon Goddek (@goddeketal) April 12, 2024



Lula not only appointed his personal lawyer, as he did the same with his former justice minister, an old ally from the communist party. The brazilian Supreme Court does not respect the Congress. https://t.co/RN6VMdiVjr pic.twitter.com/iYdz4CxupH

— Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 12, 2024