MDB descumpre acordo e governo implode aliança com Marcus

“DESAFIO o Vagner Sales a provar que foi o governo quem descumpriu o acordo que passava por uma aliança do PP com o MDB, em Cruzeiro do Sul e em Rio Branco”. A afirmação foi feita esta manhã ao BLOG pelo chefe do gabinete civil Jonathan Donadoni, que foi um dos condutores do processo.

Pelo entendimento inicial, segundo Donadoni, o MDB indicaria o vice na chapa do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP); e em Rio Branco, o PP apontaria o vice de Marcus Alexandre.

“Em momento algum o MDB marcou data para a concretização da aliança. Quais são os candidatos que já tiveram os seus vices anunciados na capital? Se alguém não cumpriu a palavra foi o Vagner, foi o MDB”, disparou Donadoni.

E, Donadoni fez questão de afirmar que estava tudo certo para o governador Gladson cumprir o acertado, mas no momento que o grupo do Vagner convence a Jéssica Sales (MDB) – que não queria – a ser candidata, acabou o acordo, o que implode uma aliança do governo e do PP com o Marcus Alexandre, na capital.

“É bom deixar bem claro que não foi o governador Gladson quem procurou o MDB, mas o MDB; através do deputado Tanízio Sá (MDB) e o Vagner Sales,que procuraram o governo para formar a aliança”, fez questão de esclarecer Donadoni.

O que o BLOG dá para deduzir depois da declaração do chefe de gabinete Jonathan Donadoni – que fala pelo governo – é que morreu a possibilidade do PP indicar o vice na chapa do candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB).

“Se o MDB não cumpriu a palavra agora nesta eleição, como é que iria cumprir a promessa de apoiar o Gladson para o Senado em 2026?”, alfinetou Donadoni com a indagação.