Jovem em situação de rua se emociona ao ter aniversário comemorado

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Muito conhecido por sua mobilização nas redes sociais, o ativista político e social Francisco Panthio publicou nesta sexta-feira,12, no Facebook, um vídeo em que o aniversário de um jovem em situação de rua é comemorado, nas imediações do antigo Sebrae, com direito a bolo, refrigerante e velinha devidamente apagada.

“Só quem julga é quem não tem empatia ou não faz nada pelo semelhante. Ele me falou do seu aniversário, e hoje fizemos a surpresinha simples, mas cheia de sentimento fraterno. Confesso que isso alimenta demais a alma. Ele ainda ganhou uns presentes e um corte de cabelo daqueles”, comentou.

Publicidade

De acordo com o relato de Panthio, que organizou a surpresa junto com alguns flanelinhas, Rodrigo, de 30 anos, chegou ao Acre durante a pandemia da covid-19 trabalhando em um circo que, em meio à crise sanitária terminou dispensado do emprego, mas resolveu permanecer em Rio Branco, onde não tem parentes.

“Que Deus possa abençoar e trazer a recuperação dele até que um dia a prefeitura, o governo e os governantes possam olhar pela situação dos moradores em situação de rua”, acrescentou Francisco. Já o aniversariante disse que espera “seguir em frente e mudar de vida”.

Veja o vídeo: