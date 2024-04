Final do BBB24 terá shows de Garantido e Caprichoso em Manaus e Parintins

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta terça-feira (16), será realizada a Festa da Cunhã, aberta ao público em Manaus e Parintins, em celebração à amazonense Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do boi-bumbá Garantido e difusora da cultura do Amazonas, especialmente do Festival de Parintins.

A programação começará a partir das 20h e terá a transmissão ao vivo da final do BBB24, aém de apresentações de artistas dos bois Caprichoso e Garantido, simultaneamente no Largo São Sebastião, em Manaus, e no Bumbódromo de Parintins.

Em Manaus, das 20h às 21h20, Patrick Araújo e Sebastião Jr dividem o mesmo palco, com os bois Caprichoso e Garantido e bailarinos. Na hora da transmissão, as atenções se voltam para o telão e, após a final, a festa continua até as 23h30, com a banda Kaboclos.

Em Parintins, a noite abre com o show de Edmundo Oran e Israel Paulain, os bumbás Caprichoso e Garantido e bailarinos. Pausa para transmissão. A Festa da Cunhã segue até as 23h30 com a banda Toada de Roda.