Escalação do Criciúma terá mudanças para estreia na Série A diante do Juventude

O Criciúma deve dar início a sua participação na Série A de 2024 com caras novas. Diante do Juventude, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), o técnico Cláudio Tencati vai ter que promover, pelo menos, duas mudanças em relação ao time titular no Campeonato Catarinense.

Após a final diante do Brusque, o goleiro Gustavo e o zagueiro Tobias Figueiredo apresentaram problemas físicos. Eles ficaram de fora dos treinamentos de terça e quarta-feira. Vão ser reavaliados, mas a tendência é que Alisson seja o goleiro titular e Walisson Maia faça a dupla de zaga com Rodrigo.

Já o atacante Felipe Vizeu vinha, há pelo menos duas semanas, sentindo dores na lombar. Ele também foi entregue ao departamento médico para recuperação. Além disso, o zagueiro Wilker Ángel e o lateral-direito Jonathan estão em transição e não devem ficar à disposição para a estreia na Série A.

Provável Criciúma: Alisson; Claudinho, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes (Trauco); Barreto, Meritão, Marquinhos Gabriel e Fellipe Mateus; Eder e Renato Kayzer.

Criciúma e Juventude se encontram neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma. Todos os lances podem ser acompanhados no Tempo Real do ge.