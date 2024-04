Em dia de visitas, policiais penais apreendem drogas em presídios do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Penal do Acre fez a apreensão de drogas nos presídios de Sena Madureira e Senador Guiomard, neste sábado (13).

De acordo com a assessoria do Instituto de Administração Penitenciária, na Unidade Penitenciária de Senador Guimard os agentes fizeram uma vistoria em uma cela após notar uma movimentação estranha em detentos depois do período de visitas. Um dos apenados foi visto tentando se livrar de um objeto que foi jogado em um vaso sanitário, mas o agentes conseguiram resgatar todo o conteúdo se deparando com 31 papelotes de macho há e dois estoques. Um dos ocupantes da cela assumiu ter a posse do material e foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde será indiciado para cumprir sanção disciplinar.

Em um outro caso, desta vez no presídio Evaristo de Morais, em Sena Madureira, uma mulher que iria visitar um familiar foi selecionada para passar num scanner corporal que mostrou aos agentes que a mulher portava material suspeito nas partes íntimas. Ao ser questionada, confessou portar droga, mais tarde qualificada como 161 gramas de maconha. A mulher foi conduzida para delegacia e vai responder por tráfico de drogas, além de perder o direito de ir a presídios como visitante por alguns anos.