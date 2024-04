Bandidos invadem autoescola na capital, roubam trabalhadores e acabam presos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma ação rápida dos Policiais Militares do 1° Batalhão resultou na prisão de seis criminosos na noite desta sexta-feira, 12, pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo, após invadirem a autoescola Débora, situada na Via Chico Mendes, no bairro Areal, no segundo distrito de Rio Branco. As prisões dos bandidos ocorreram na Travessa Guanabara, no bairro João Eduardo I, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, três bandidos em um veículo modelo Polo, de cor preta chegaram na autoescola, desceram e em posse de duas pistolas e uma faca, adentraram o estabelecimento e anunciaram o assalto. Todos os alunos e funcionários foram rendidos e tiveram os celulares, carteiras, cartões de crédito e dinheiro subtraídos. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Publicidade

Após o momento de pânico, os clientes e funcionários acionaram os Policiais Militares do 2° Batalhão e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a uma mulher de 43 anos que havia passado mal durante o roubo e a encaminharam a Umidade de Pronto Atendimento (UPA) no Segundo Distrito.

A Polícia Militar colheu as informações e características dos autores do crime e do veículo ao qual estavam e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

Os PMs da Força Tática do 1° Batalhão ouviram a ocorrência pelo rádio e visualizaram o carro, usado no crime passando para o Primeiro Distrito de Rio Branco e realizou uma perseguição policial.

Os três assaltantes desceram do carro e correram para uma residência na Travessa Guanabara, no bairro João Eduardo I, na região da Baixada da Sobral. Os militares realizaram um acompanhamento e encontraram dentro de uma casa os três bandidos que realizaram o roubo e outro três homens. Em posse dos criminosos foi encontrado uma pistola 9mm com 9 munições intactas, uma pistola 380 com 8 munições intactas, três facas, um facão, 16 celulares, as carteiras, os cartões e outros pertences das vítimas.

Diante dos fatos, o menor recebeu voz de apreensão e os outros cinco maiores voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com objetos roubados à Delegacia de Flagrante (DEFLA), situada provisoriamente na Delegacia da Mulher (DEAM), para os devidos procedimentos.