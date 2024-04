Afonso Mônaco deixa valiosas lições às novas gerações de repórteres na TV

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O avanço do tempo leva veteranos com relevante legado no jornalismo. Chegou a vez de Afonso Mônaco. Um dos mais importantes repórteres investigativos do país, ele morreu aos 78 anos, vítima de câncer, na sexta-feira (12).

Funcionário da Record havia duas décadas, estava afastado do ‘Domingo Espetacular’ justamente para tratar o problema de saúde. Deixa mulher, dois filhos e dois netos.

A carreira profissional de Mônaco começou aos 17 anos, como químico no laboratório da empresa Johnson & Johnson. Bateu cartão também na Pirelli. Chegou a cursar Engenharia, mas abandonou após o primeiro semestre.

Um amigo que estudava Comunicação na USP o influenciou a querer entrar na mesma universidade. Passou para Ciências Sociais. Tinha o objetivo de entender as mudanças políticas naquele início da década de 1970, com o Brasil sob regime militar.

O curso de Humanas despertou o desejo de ser jornalista. Começou como produtor, mas logo se viu diante de uma câmera e segurando o microfone. Em 2023, completou 50 anos na área, sempre em televisão. Destacou-se em matérias especiais no ‘Fantástico’, da Globo. Atuou ainda na Band e TV Cultura.

Sua especialidade eram as pautas policiais e de segurança pública. Conduzia o tema com rigor na apuração dos fatos e sem nenhum sensacionalismo. A voz aguda associada à dicção perfeita serviram bem às reportagens.

Em 2004, Mônaco foi contratado pela Record. Tornou-se o primeiro repórter especial do ‘Domingo Espetacular’ e estava entre os poucos remanescentes da primeira turma da atração dominical.

Durante o governo de Jair Bolsonaro, o repórter foi monitorado pela Abin (Agência Brasileira de Inteligência). Seu celular era rastreado por um programa israelense de espionagem.

Entrevistado em um canal de YouTube, ele comentou o que é fundamental a um bom repórter. “Ler, ler, ler. Comece entendendo bem a sua língua. Quem lê, escreve bem, e é fundamental fazer seu texto.”

“Fica a lembrança do amigo sempre respeitado pela competência e integridade e sobretudo pelo carisma e admiração dos colegas”, postou no X (antigo Twitter) Celso Freitas, primeiro apresentador do ‘Domingo Espetacular’.

