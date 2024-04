Petecão sobre pré-candidatura do PP à prefeitura: “Alysson vai para onde o Gladson for”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O senador Sérgio Petecão (PSD) afirmou na sede do Sesc Bosque nesta sexta-feira, 12, que o destino da pré-candidatura à prefeitura de Rio Branco do secretário de governo, Alysson Bestene, pelo Progressistas, ainda não está definido. Segundo ele, o gestor depende de uma decisão séria e objetiva do presidente da sigla, governador Gladson Cameli.

Na avaliação de Petecão, Alysson, apesar de ser uma boa pessoa, não tem controle sobre sua candidatura, que permanece indefinida devido à possibilidade de uma aliança partidária. Ele questionou: “Sabe para onde o Alysson vai? O Alysson vai para onde o Gladson for, ou não é? Alguém tem dúvida disso?”.

Quanto ao apoio à pré-candidatura de Marcus Alexandre do MDB, Petecão assegurou que não há retorno atrás. Além disso, ele adiantou que, caso o PP não entre na aliança da pré-candidatura de Marcus, ele sugerirá um nome para ser vice na chapa do MDB ao comando do Poder Executivo. Em suas palavras: “Cai a tampa do rabo e eu não volto atrás. Agora, se o PP não entrar na aliança, vamos propor uma discussão para indicar o vice na chapa”.