Gladson diz que não pensa em casar: “ainda tô pagando a primeira”

O governador Gladson Cameli (PP), chegou ao Palácio Rio Branco na noite desta quinta-feira (11), para receber ministros do Governo Federal e autoridades de outros estados, acompanhado da engenheira Hanna Salim, com quem namora e apareceu publicamente em evento há cinco meses.

Apesar de fazer questão de ter a namorada ao seu lado tanto em todos os momentos com exceção dos atos protocolares de estado, Gladson revelou ao ac24horas que não pensa em casar. “Não está nos meus planos, nem estou separado [de seu casamento anterior com Ana Paula Cameli]. Ainda tô pagando a primeira”, disse.

Hanna Salim teve lugar privilegiado na mesa de jantar do Palácio Rio Branco, que foi servida após assinatura de um contrato entre o governo do estado e o BNDES. Ela sentou entre o governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Assis, e de frente para a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva; o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil, Paulo Teixeira.