Empresário é morto a tiro e esposa é a principal suspeita

Uanderson Almeida Richene, de 42 anos de idade, morreu no início da madrugada desta sexta-feira (12) com um tiro. O crime aconteceu na residência onde a vítima morava, localizada na Travessa Liberato, no bairro Marabaixo IV, na zona leste de Macapá.

De acordo com o Centro Integrado de Operações e Defesa Social (Ciodes), o fato foi registrado por volta das 0h Uanderso ainda foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas chegou sem vida àquela unidade de saúde.

Militares do 8º Batalhão estiveram na residência do empresário onde constataram que a arma de fogo que vitimou Uanderson pertence a ele mesmo. O caso será investigado pela Delegacia Homicídios. Informações preliminares, levantadas pela polícia e contidas no relatório da PM, dão conta que a vítima e a esposa estavam discutindo no quarto quando o disparo aconteceu.

Ainda segundo informações, a mulher não foi encontrada no local. O filho mais velho do casal esteve na delegacia do Macapaba. Ele deve ajudar a policia a esclarecer os fatos.