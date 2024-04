Carta Rio Branco: conheça os compromissos firmados entre 9 estados

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Governadores de 9 estados da Amazônia Legal que participaram do 27° Fórum dos Governadores, em Rio Branco, foram signatários de um documento intitulado Carta de Rio Branco, elaborado a partir de discussões em 7 câmaras temáticas, que prevê a implementação de políticas públicas para o fortalecimento do desenvolvimento amazônico e preservação do meio ambiente. A assinatura ocorreu nesta sexta-feira (12) com a presença dos ministros do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias; e Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil.

Os compromissos selados abordam o avanço da infraestrutura logística, monitoramento de eventos climáticos extremos, modernização de programas de reflorestamento, facilitação de acessos a financiamentos, regularização fundiária, priorização de investimentos em desenvolvimento e escalabilidade de negócios sustentáveis, acompanhamento dos impactos da reforma tributária nos orçamentos estaduais e reafirmação da importância da COP-30 em Belém (veja lista completa no fim da matéria).

Publicidade

O governador do Acre, Gladson Cameli, ao comentar o compromisso firmado, disse que a Carta Rio Branco deve fazer com que os estados unam forças para buscar soluções para problemas semelhantes entre as unidades federativas amazônicas. “O discurso diminuiu e a prática aumentou. O Acre mantém os compromissos e acordos firmados, mas com foco na população, olhando para as pessoas”, disse Cameli.

Assinaram o documento os governos do Acre, Pará, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Veja a Carta Rio Branco na íntegra: