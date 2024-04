Botafogo perde para LDU na estreia de Artur Jorge e se complica na Libertadores

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em partida válida pela segunda rodada da Libertadores, o Botafogo foi derrotado pela LDU por 1 a 0, em partida disputada no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. O gol do jogo foi marcado pelo argentino Lisandro Alzugaray, no começo do primeiro tempo. Com o resultado, após dois jogos, o Alvinegro é o lanterna de seu grupo com nenhum ponto conquistado em dois jogos.

O primeiro tempo foi dominado pela LDU, Alzugaray abriu o placar para os equatorianos logo aos três da primeira etapa. Após isso, a Liga de Quito criou várias chances de ampliar o marcador ao decorrer da etapa inicial e ainda teve um gol anulado pelo VAR. O placar de 1 a 0 ficou barato pela atuação da equipe. O Botafogo, por sua vez, chegou a criar algumas oportunidades, principalmente em finalizações à distância, mas não teve precisão no último passe. Enquanto sua defesa foi facilmente envolvida pelo seu adversário.

Na etapa final, o Botafogo foi melhor no começo e criou algumas chances claras, mas não conseguiu empatar o jogo e a questão da altitude pesou e o time cansou físicamente e ao decorrer da segunda etapa não criou tantas chances. A LDU por outro lado, foi bem e soube segurar o resultado e criou chances e poderia até ter feito o segundo gol.

1° TEMPO

O jogo começou com as suas equipes criando oportunidades de gols, com um minuto de jogo Tiquinho arriscou de longe e Domínguez encaixou em dois tempo. Logo depois na resposta, a Liga de Quito abriu o placar. Quiñonez bateu lateral pela dire, Estrada escorou, Arce recebeu e tocou para Azulgaray abrir o marcador. 1 a 0 LDU. Após o gol, o Alvinegro tentou ter mais a posse de bola. Aos oito, após troca de passes, Junior Santos acionou Jeffinho na área, ele chegou antes de Dida Domínguez, driblou o goleiro, mas adiantou demais e não conseguiu a finalização nem tocar.

Após isso, as duas equipes não conseguiram criar grandes chances até os 24, quando a LDU teve um gol anulado. Quiñonez e Estupiñán rodaram a bola perto da área com facilidade, após isso, Quintero foi acionado pela esquerda, ele tocou para o meio para Estrada chegar batendo, a bola quicou e foi para o fundo. No entanto, o gol foi anulado após intervenção do VAR.

Após o gol anulado, a La U cresceu no jogo e criou diversas chances. Aos 36, após cruzamento, Quintero cabeceou para Gatito encaixar. Um minuto depois, após outro cruzamento, Arce cabeceou para fora. Dois minutos depois, aos 39, Villamíl, que entrou no decorrer do jogo, tabelou e bateu por cima. Aos 42, em contra-ataque de quatro contra três, mas Arce se precipitou e mandou por cima do gol. O Botafogo respondeu. Junior Santos recebeu pela esquerda, cortou para dentro e soltou a bomba, mas a bola passou por cima do gol.

O árbitro uruguaio Andrés Matonte deu quatro minutos de acréscimos. O tempo adicional foi movimentado com as duas equipes criando chances de gols. Primeiro a LDU quase fez o segundo. Estrada foi lançado em profundidade, ele colocou na frente e chutou fraco à esquerda de Gatito. Na sequência, o Alvinegro respondeu. Jeffinho fez boa jogada e tocou para Luiz Henrique que arriscou de fora, mas chutou em cima de Domínguez. Após isso, não foram criadas grandes chances no jogo.

2° TEMPO

O Botafogo voltou ao segundo tempo com uma mexida. Danilo Barbosa deu lugar para a entrada de Tchê-Tchê. Logo no primeiro ataque do segundo tempo, Estrada cabeceou para fora após escanteio. O Alvinegro respondeu quatro minutos depois. Jeffinho fez boa jogada individual, driblou Ricardo Adé e bateu, mas sua finalização foi bloqueada por Facundo Rodríguez. Aos oito, após jogada coletiva entre Luiz Henrique, Jeffinho e Júnior Santos. No entanto, o camisa 11 bateu para fora.

A La U respondeu aos 15. Quiñónez recebeu com liberdade pela direita e soltou a bomba, mas a bola passou por cima do gol. Cinco minutos depois, aos 20. Jhojan Julio bagunçou a defesa e tocou para Sebástian González que chutou cruzado e a bola desviou para escanteio. Cinco minutos depois, Arce recebeu e bateu em cima de Gatito, no entanto ele estava impedido.

Entre o período dos 25 aos 35 o jogo ficou truncado e poucas chances de gols foram criadas. Pelo Alvinegro, Junior Santos isolou após arriscar de longe. A La U respondeu na sequência. Arce arriscou de fora da área e Gatito encaixou em um tempo. Aos 38, após cobrança de falta, Alexander Barboza ajeitou de cabeça e Lucas Halter cabeceou por cima do gol.

Não aconteceram muitas coisas no final do jogo. A LDU aproveitou para cozinhar o jogo, enquanto o Botafogo cansou e não conseguiu encaixar seus ataques. O juíz uruguaio Andrés Matonte deu cinco minutos de acréscimos. Aos 46, Jhojan Julio recebeu na área, cortou e foi travado. Um minuto depois, Quiñónez arriscou de longe e mandou longe do gol. Aos 49, Gatito fez milagre e salvou o Botafogo do segundo. Arce recebeu na área e obrigou seu compatriota paraguaio a fazer grande defesa. E o jogo terminou assim LDU 1 x 0 Botafogo.

O Alvinegro agora só volta a campo pela Libertadores na quarta-feira (24), no Estádio Nilton Santos, às 19:00. Porém antes disso, a equipe estreia no Brasileirão no próximo domingo (14), às 17:00, diante do Cruzeiro no Mineirão.

Fonte: Terra