Ana Maria Braga se irrita com Beatriz e dá voadora ao vivo: “Seja mais objetiva!”

Ana Maria Braga ficou sem paciência com Beatriz no Mais Você desta sexta-feira (12). A apresentadora conversou com a eliminada do BBB 2024 e não ficou contente com a falta de tato da vendedora do Brás durante uma dinâmica do programa.

Em um quadro patrocinado, Ana Maria fez perguntas para Beatriz, que demorou muito na resposta. “Quem não terá sua amizade aqui fora da casa?”, questionou. A amiga de Alane respondeu por mais tempo do que o permitido e deixou a apresentadora nervosa.

Ana e Louro Mané ficaram eufóricos no Mais Você. “É isso. O tempo vai dizer”, declarou Bia. “O tempo vai dizer… Seja mais objetiva nas próximas respostas, tá bom?”, pediu a veterana da TV. “O tempo vai dizer”, ironizou a ex-sister.

A contratada da Globo não guardou as palavras e deu uma cutucada na ex-participante do BBB 2024. “O tempo vai dizer tudo para todos nós. Essa resposta não vale”, disparou.

Ana Maria Braga dá sermão em Beatriz após roupas com frutas no BBB 2024

Na atração, Ana Maria aproveitou a repercussão das roupas feitas com frutas por Beatriz e alertou a nova celebridade. “Você viraliza uma coisa que pode fazer mal para algumas pessoas. Se a criança vai no sol, como você foi, ela via ter uma queimadura”, explicou.

No final do programa, a produção do Mais Você precisou cortar o sinal de Bia, direto do Rio de Janeiro, pois a ex-sister não parava de falar e Ana Maria precisava encerrar imediatamente o programa.

a ana maria não tá com muita paciência pra beatriz 🗣️ #maisvocê #bbb24 pic.twitter.com/xoVsIEVPyZ

— PAIVA (@paiva) April 12, 2024



Fonte: Terra via RD1