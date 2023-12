Mais de 200 funcionários da educação podem ficar sem salário por falta de recadastramento

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Governo do Estado publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 7, uma lista de mais de 200 servidores da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Espotes (SEE), que podem deixar de receber o salário de janeiro de 2024 por falta de atualização cadastral.

De acordo com a publicação, a Divisão de Vida Funcional da SEE em Rio Branco, e as representações da secretaria nos municípios do interior do estado estão prontas para receber os funcionários que carecem de atualizar seus cadastros até o dia 15 de dezembro.

“Em caso de bloqueio dos vencimentos, estes serão referentes ao mês de JANEIRO/2024, e após o cumprimento da obrigação, a restituição do pagamento será feita obedecendo ao calendário de Folha de Pagamento do Governo do Estado do Acre”, esclarece o documento publicado no Diário Oficial.

Veja a lista no Diário Oficial do Estado:

servidores-see-novembro